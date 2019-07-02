«Порту» опередил «Зенит» в борьбе за Диаса

«Порту» и «Атлетико Хуниор» достигли договорённости о переходе полузащитника колумбийской команды Луиса Диаса. Как сообщает Мaisfutebol, португальцы заплатят € 7 млн за 80 процентов экономических прав на колумбийского полузащитника. Соглашение с хавбеком будет рассчитано на пять лет.
Тем самым «Порту» выиграл борьбу за Диаса у «Зенита», который также проявлял интерес к футболисту. Руководство португальского клуба улучшило предложение для «Атлетико Хуниор» и самого игрока, который уже выразил желание перейти в «Порту».
В нынешнем сезоне Луис в составе «Атлетико Хуниор» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Вместе со сборной Колумбии игрок на Кубке Америки дошёл до 1/4 финала, где в серии пенальти его команда уступила Чили (4:5).
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