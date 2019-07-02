«Спартак» взял Романьоли у «Ромы» бесплатно для второй команды

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
«Нет такого, что Цорн пытается протолкнуть в команду представителей агентства, которое он возглавлял до прихода в „Спартак“. Видели Понсе? Никакого отношения не имеет. Что касается двух молодых ребят, то мы берём их бесплатно для „Спартака-2“. Я спросил про молодого немца Баду. Кононову парень нравится. Но пардон, он придёт за такие же деньги, как пришли другие игроки в „Спартак-2“. Если мы его возьмём. Позиции левого и правого защитников дефицитны.
Что касается голкипера Романьоли. У нас два вратаря получили травму. Взяли Романьоли, чтобы посмотреть, как раскроется. Он же в «Спартаке-2», здесь его держим для тренировок. Экономически на клубе это никак не сказывается.
Если говорить о подписании молодых африканцев для их последующей перепродажи, то на Сакале заработали. Нимели прогрессирует. Через год сможет быть выгодным приобретением для любой команды из топ-10 в РПЛ. Да и для зарубежных тоже. Если Нимели будет так же тренироваться, сумеет дорасти и до основного состава «Спартака». Ещё год ему нужен", — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
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