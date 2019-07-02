Рахимов: истории Глушакова и Дзюбы совершенно разные

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о настрое полузащитника Дениса Глушакова, который недавно стал футболистом грозненской команды.

«Настрой у него вернуться на свой уровень. Но пока эмоции немножко даже перехлёстывают. Я ему так и сказал: «Сам видишь, какое к тебе внимание, постарайся уйти от негатива и думать о том, что ты умеешь». Надо абстрагироваться от всех не очень приятных дел.

Вспоминал ли пример Артёма Дзюбы, который преодолел проблемный период с помощью «Арсенала»? Совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артёма не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что ещё раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого", — цитирует Рахимова «Советский спорт».