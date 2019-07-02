Форвардом донецкого «Олимпика» Дийе интересуются московские клубы

Как стало известно «Чемпионату», нападающий донецкого «Олимпика» Матар Дийе, которым активно интересовалось киевское «Динамо», привлёк интерес московских клубов.

Ранее 21-летний нападающий уже побывал на просмотре в стане вице-чемпиона Украины. Сенегалец успел сыграть за киевский клуб один товарищеский матч, в котором отметился результативной передачей. Однако «Динамо» отказалось от покупки футболиста, так как не сошлось в цене за игрока с руководством «Олимпика».

В донецкий клуб Дийе перешёл в январе текущего года из итальянского «Эсте» на правах свободного агента. Всего в составе «Олимпика» форвард сыграл 13 матчей, забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года.