В УЕФА прокомментировали идею расширить РПЛ за счёт зарубежных клубов

В УЕФА прокомментировали возможность расширения Российской Премьер-Лиги за счёт команд из СНГ. В организации отметили, что готовы рассмотреть подобное предложение в том случае, если оно поступит от национальных футбольных федераций.
«Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», — сообщили «РБК-Спорт» в УЕФА.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС высказал идею расширить РПЛ за счёт приглашения зарубежных команд. Он привёл в пример «Арарат-Армения», а также «Кайрат» и «Астану».
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