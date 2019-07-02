В УЕФА прокомментировали идею расширить РПЛ за счёт зарубежных клубов

В УЕФА прокомментировали возможность расширения Российской Премьер-Лиги за счёт команд из СНГ. В организации отметили, что готовы рассмотреть подобное предложение в том случае, если оно поступит от национальных футбольных федераций.



«Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений. Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», — сообщили «РБК-Спорт» в УЕФА.



Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС высказал идею расширить РПЛ за счёт приглашения зарубежных команд. Он привёл в пример «Арарат-Армения», а также «Кайрат» и «Астану».

Гуренко: РПЛ? Если вам будет неинтересно на такие игры ходить, то мне интересно