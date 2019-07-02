«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщается в официальном «твиттере» парижского клуба.

С чемпионом Франции 25-летний хавбек подписал контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера составила € 18 млн.

Сарабия перешёл в «Севилью» летом 2016 года из «Хетафе» за € 1 млн. В минувшем сезоне футболист провёл на клубном уровне 52 матча. На его счету 23 забитых мяча и 17 результативных передач. Полузащитник является воспитанником мадридского «Реала». Летом 2011 года он покинул «Королевский клуб», перейдя в «Хетафе» за € 3 млн.

Сарабия выступал за сборные Испании различных возрастов, однако за главную команду страны он пока так и не сыграл. В составе молодёжной сборной Испании он побеждал на чемпионате Европы 2013 года.