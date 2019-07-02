«Уфа» объявила об уходе Пауревича

«Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича. За уфимскую команду хорватский футболист провёл 133 матча и забил 13 голов.



«Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в официальном «твиттере» клуба.

Пауревич является воспитанником дортмундской «Боруссии». В 2014 году хавбек подписал трёхлетний контракт с клубом «Уфа». Спустя два года он заключил трёхлетний контракт с «Хаддерсфилд Таун», но, сыграв лишь одну игру за клуб, Иван вернулся в «Уфу».

Привлекался в молодёжную сборную Хорватии, в 2011 году сыграл четыре матча за команду в отборочном турнире чемпионата Европы 2013 года.