«Уфа» объявила об уходе Пауревича
«Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича. За уфимскую команду хорватский футболист провёл 133 матча и забил 13 голов.
«Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в официальном «твиттере» клуба.
Пауревич является воспитанником дортмундской «Боруссии». В 2014 году хавбек подписал трёхлетний контракт с клубом «Уфа». Спустя два года он заключил трёхлетний контракт с «Хаддерсфилд Таун», но, сыграв лишь одну игру за клуб, Иван вернулся в «Уфу».
Привлекался в молодёжную сборную Хорватии, в 2011 году сыграл четыре матча за команду в отборочном турнире чемпионата Европы 2013 года.
- 2 июля 2019
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