Быстров: большинство голов в ворота «Спартак» – результат ошибок Айртона

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение, что во многих голах, которые пропускают красно-белые, виноват защитник Айртон.

«Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает «Спартак», – это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон – защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

Айртон перешёл в «Спартак» в январе этого года из «Флуминенсе» за € 7 млн. Всего в составе московской команды он сыграл 14 матчей. На счету бразильского защитника 3 результативные передачи. Контракт 21-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.