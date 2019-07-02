Женщине-арбитру из Бразилии предложили работать в эскорте

Бразильской судье Фернанде Коломбо поступило предложение работать в эскорте. Об этом девушке сообщила лично в своём «инстаграме».

«Сегодня я получила электронное письмо, которое заставило меня чувствовать себя использованной, потому что оно содержит аморальное сексуальное предложение. Я хочу сказать миру, что я просто хочу делать то, что люблю, а именно работать в футболе и журналистике. Пожалуйста, уважайте этот выбор», — написала Коломбо.

По словам девушки, ей предложили «проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами» за минимум 7 тыс.

Коломбо получила известность после того, как перед чемпионатом мира в России появилась информация о том, что она будет обслуживать игры ЧМ-2018.