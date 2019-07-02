«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

«Тоттенхэм Хотспур» подписал первого игрока за последние полтора года. Как информирует официальный сайт «шпор», новичком команды из Лондона стал вингер «Лидс Юнайтед» Джек Кларк.

18-летний футболист подписал с «Тоттенхэмом» контракт сроком до 2023 года. Сумма трансфера составила € 11 млн. Клубы также договорились, что сезон-2019/20 игрок проведёт в аренде в «Лидсе».

Сам Кларк по случаю своего перехода сказал: «Я рад присоединиться к „Тоттенхэму“. В ближайшее время я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь „Лидсу“ повыситься в классе».

В минувшем сезоне Кларк был признан лучшим игроком «Лидса». Всего на клубном уровне он сыграл в сезоне-2018/19 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.