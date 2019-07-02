Маркизио попрощался с «Зенитом»

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который покинул «Зенит», попрощался с петербургской командой, опубликовав в социальной сети сообщение.
«Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели моё сердце. Давай, „Зенит“, вперёд к победе, сегодня и всегда», — написал Маркизио в «Инстаграме».
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.
- 2 июля 2019
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