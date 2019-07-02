Жардим: хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.
«Руководство работает над созданием конкурентоспособной команды, которая наилучшим образом будет представлять наш клуб. Я уже сказал игрокам, что все должны работать по максимуму, даже те, кто уйдёт. Наш состав ещё не укомплектован.
Задачи на сезон зависят от состава, который будет в моём распоряжении. Именно состав определяет цели. Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду. Все помнят, что произошло с нами в прошлом году. Некоторые игроки провели хороший сезон, но нам нужен более сбалансированный состав, чтобы была конкуренция и высокие амбиции», — приводит слова Жардима L'Équipe.
Жардим: думаю, что останусь в «Монако»
- 2 июля 2019
-
14:14
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:24
-
13:09
-
12:58
-
12:53
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
12:08
-
12:03
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:06
-
10:51
-
10:49
-
10:35
-
10:13
-
10:11
-
10:04
-
09:57
-
09:44
-
09:29
-
09:26
-
09:10
-
09:10
-
08:48
-
08:13
Партнерский контент