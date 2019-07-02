Жардим: хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Руководство работает над созданием конкурентоспособной команды, которая наилучшим образом будет представлять наш клуб. Я уже сказал игрокам, что все должны работать по максимуму, даже те, кто уйдёт. Наш состав ещё не укомплектован.

Задачи на сезон зависят от состава, который будет в моём распоряжении. Именно состав определяет цели. Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду. Все помнят, что произошло с нами в прошлом году. Некоторые игроки провели хороший сезон, но нам нужен более сбалансированный состав, чтобы была конкуренция и высокие амбиции», — приводит слова Жардима L'Équipe.