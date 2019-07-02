Воспитанник академии «Шахтёра» стал футболистом «Балтики»

Новобранцем «Балтики» стал украинский полузащитник Руслан Кисиль. Как сообщает пресс-служба калининградского клуба, с ним заключён контракт на один сезон.
В сентябре 2005 года футболист попал в академию донецкого «Шахтёра». В чемпионате ДЮФЛ в составе двух донецких команд провёл 90 матчей, забил 33 мяча.
Свой первый гол на профессиональном уровне забил 20 мая 2009 года в ворота мелитопольского «Олкома». За третью команду «горняков» отыграл три сезона. Затем был переведён в молодёжную команду «Шахтёра». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжном первенстве страны.
Летом 2012 года перешёл в «Ильичёвец». В Премьер-лиге дебютировал 17 марта 2013 года. Наиболее успешным в плане личной статистики для Кисиля стал сезон-2016/17 в составе «Мариуполя», когда он забил 17 мячей, стал вторым бомбардиром первого дивизиона чемпионата Украины и помог своей команде пробиться в Премьер-лигу.
- 2 июля 2019
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