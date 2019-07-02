Гершкович: нельзя позволять всякой шушере появляться в нашем футболе

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ. Ранее исполнительный комитет Российского футбольного союза принял формат лимита на легионеров «8+17».
«Я тоже против лимита, он ничего нам не даёт. Всё время выступаю за то, чтобы в системе лимита мы обратили внимание не на количество, а на качество игроков. Чтобы мы не позволяли всякой шушере появляться в нашем футболе. Если ведущие команды априори не будут брать игроков высокого уровня, то посмотрите на вторую половину таблицы и кто в этих командах играет. Они обеими руками тащат наш футбол назад. Надо выработать качественные критерии, которые годятся для нашей страны и ситуации. Это будет шаг вперёд, который закроет путь к посредственным футболистам и откроет дорогу нашим футболистам. Даст возможность появиться большему числу игроков в наших командах. Мы можем говорить о лимите, весне-осень, 18 командах и так далее. Но если мы не будем заниматься детским и юношеским футболом, то перспективы нет. Радует, что РФС начал делать первые шаги. Президент Дюков внимательно относится к этой теме. Единственное, если эти вопросы решать без профессионального тренерского сообщества, то будет трудно сделать правильные шаги. Нет ни одного вида спорта, где тренерская мысль не участвует в развитии», — передаёт слова Гершковича корреспондент «Чемпионата».
- 2 июля 2019
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