Адвокат Кейру: Новосельцев не знает, чего хочет — то появляется, то исчезает

Екатерина Гордон, адвокат Катерины Кейру, жены защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала о бракоразводном процессе своей клиентки с мужем.

«3 июля будет судебное заседание по разделу имущества. Основная идея в том, что сторона Ивана пытается признать какой-то день днём фактического расставания и поделить деньги, которые были на счетах в этот момент. Екатерина беременна, говорить о фактическом и юридическом расставании рано. Супруги в браке вместе копили деньги, покупали недвижимость. Мы хотим разделить всё, что не было потрачено на нужды семьи, поскольку Иван ведёт себя нестабильно и странно. А деньги куда-то были выведены со счёта, о чём Катерина узнала в суде.

Говоря об общении Ивана и Екатерины, складывается впечатление, что он сам не знает, чего хочет — то появляется, то исчезает», — сказала Гордон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.