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Хабиб — о «Золотом мяче»: Месси и Роналду пускай без трофеев останутся

Хабиб — о «Золотом мяче»: Месси и Роналду пускай без трофеев останутся
Футбол / Англия 0

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о главных претендентах на выигрыш «Золотого мяча».

«Здесь не угадаешь, кто ближе к „Золотому мячу“ — Месси или Криштиану Роналду, или ван Дейк, или Салах. Там по-разному. Может, Алисон, вратарь „Ливерпуля“ и сборной Бразилии. Если Бразилия выиграет Кубок Америки, считай, что он выиграл с „Ливерпулем“ Лигу чемпионов, с Бразилией — Кубок Америки. Так что там такая конкуренция.

Но было бы интересно, если вратарь или защитник получит «Золотой мяч». Месси и Роналду пускай без трофеев останутся, у них и так по пять «Золотых мячей». Так что я думаю, по-любому нужна свежая кровь. Вратарь или защитник — было бы поинтересней», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Россия 24».

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