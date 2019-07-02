«Порту» согласовал трансфер Зе Луиша, игрок покинул расположение «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», «Порту» согласовал трансфер нападающего «Спартака» Зе Луиша. Футболист уже покинул расположение московского клуба, который в настоящее время проводит сборы в Австрии.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.

По итогам прошлого сезона «Порту» в чемпионате Португалии занял в турнирной таблице второе место и выступит в Лиге чемпионов.