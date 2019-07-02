Черчесов побывал на тренировке «Спартака» в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского «Спартака», который в настоящее время проводит сборы.

«Тренерский штаб сборной России побывал на тренировке «Спартака» в Австрии. Работа продолжается,», — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». В 1-м туре «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2, а во 2-м — обыграл ЦСКА (3:1).

Накануне «Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с венгерским клубом «Дьёри ЭТО». Игра состоится завтра, 3 июля.