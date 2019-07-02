Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» попросили РПЛ перенести время начала матча

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» выступили с совместным заявление и обратились в Премьер-Лигу с просьбой о переносе матча первого тура.



«Фанаты утверждают, что позднее время проведения матча неудобно для всех. В РПЛ направлено совместное обращение болельщиков «Ростова» и «Оренбурга» с позицией относительно проведения матча первого тура – так, матч между этими командами состоится в субботу 13 июля в 21:30 на стадионе «Ростов Арена».



Болельщики «Ростова» заявили о неудобствах в связи с поздним временем проведения матча – они отметили, что финальный свисток встречи прозвучит в 23:30 – то есть домой болельщики смогут попасть только после полуночи. Ростовчане также напомнили, что значительное количество болельщиков приезжают на «Ростов Арену» из области – и абсолютное большинство этих людей вообще не смогут попасть на матч в связи с тем, что в ночное время отсутствует общественный транспорт.



О неудобствах в связи с поздним временем проведения матча заявили также и болельщики «Оренбурга». Они напомнили, что их город опережает на два часа Москву по часовым поясам – это значит, что трансляция матча начнётся в 23:30 по местному времени и закончится глубокой ночью. Болельщики «Оренбурга» говорят о том, что крайне мало людей смогут досмотреть эту встречу до конца. В «Оренбурге» также отметили, что время проведения матча создаст сложности и для фанатов, которые приедут поддержать команду в Ростов-на-Дону – по их мнению, гостям южной столицы будет сложно разобраться с транспортом в ночное время суток.



В итоге болельщики обоих команд попросили перенести матч 1-го тура РПЛ на другое время, которое будет удобно для всех — например, в интервал с 19:00 до 20:00. При этом ростовчане отметили, что с точки зрения погодных условий перенос матча ни на что не повлияет – в южной столице России в середине июля будет одинаково жарко и в 19:00 и в 21:30», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова».