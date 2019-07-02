«Барселона» определилась с датой презентации Гризманна

«Барселона» уже начала планировать официальные мероприятия по случаю будущего подписания форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, презентация 28-летнего нападающего в качестве игрока сине-гранатовых намечена на 11 июля — за несколько дней до выхода команды из отпуска. Таким образом, француз проведёт полноценную подготовку с «Барсой» к сезону-2019/20.
В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На его счету 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизилась с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
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