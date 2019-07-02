Рейнгольд: Зе Луиш был примером для подражания, его уход — потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из стана красно-белых нападающего Зе Луиша. «Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.



«Жалко, что уходят такие игроки. Зе Луиш — ведущий игрок «Спартака», один из лучших нападающих в РПЛ. Очень много пользы принёс команде. Это потеря для «Спартака». Зе Луиша не стоило отпускать, как и Промеса.



Сейчас я не вижу игрока, который способен заменить Зе Луиша. Лично для меня уход такого футболиста — громадная потеря. Он профессионально относился к своей работе, был помощником, примером для подражания», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»