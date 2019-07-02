«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о продаже своего форварда Зе Луиша в «Порту».
«Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.
Бонифаций, как тепло называют нападающего красно-белые болельщики, не только ярко проявлял себя на поле, но и неплохо выучил русский язык, став важной частью коллектива. Мы благодарим Зе Луиша за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!", — сказано в заявлении московского клуба.
В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.
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