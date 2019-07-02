Цаллагов перешёл из «Зенита» в «Сочи»
«Зенит» и «Сочи» окончательно согласовали детали по переходу защитника Ибрагима Цаллагова. Воспитанник «Крыльев Советов» присоединится к команде в ближайшее время.
«В «Сочи» будет свой Ибра! Добро пожаловать в «Сочи», Ибрагим!» — говорится в официальном «твиттере» сочинской команды.
Цаллагов, права на которого ранее принадлежали «Зениту», в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рубин». Защитник провёл 16 игр за казанский клуб и отдал 1 результативную передачу.
В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Премьер-Лигу. В 1-м туре нового сезона команда Александра Точилина сыграет на выезде со «Спартаком». Игра состоится 17 июля на стадионе «Открытие Арена».
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