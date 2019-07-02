«Арсенал» подписал контракт с 17-летним бразильским нападающим

Лондонский «Арсенал» объявил в «Твиттере» о переходе нападающего «Итуано» Габриэля Мартинелли. Сроки и детали сделки трансфера 17-летнего футболиста в настоящий момент не разглашаются.



В 2017 году Мартинелли находился на просмотре в «Манчестер Юнайтед», также к молодому игроку проявляла интерес «Барселона». Несколько бразильских команд участвовали в борьбе за форварда, но после долгих переговоров Мартинелли решил переехать в Англию.



В СМИ сообщается, что «Итуано» попытался сохранить часть прав на бразильского футболиста, но «Арсенал» ответил отказом.



Мартинелли дебютировал на профессиональном уровне в прошлом году. В 2019 году форвард забил шесть голов за «Итуано» в чемпионате штата Паулиста в 13 матчах.