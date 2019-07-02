Жиго: Промес был вожаком, такого игрока не хватало «Спартаку» в прошлом сезоне

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Квинси Промесе.

«Есть лидер в раздевалке, а есть лидер на поле. И далеко не всегда им является один и тот же человек. Думаю, в прошлом сезоне нам не хватало вожака на поле. Раньше, например, им был Промес. Мы знали: даже если у нас что-то не получается, Квинси выручит. Жаль, он ушёл из „Спартака“.

Сейчас к роли лидера «Спартака» готов Джикия. Во второй части сезона Георгий был капитаном. Если тебе дают повязку в таком клубе, как «Спартак», то ты обязан быть лидером. Такой человек, как Джикия, очень нужен нашей команде. Могу о нём сказать только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке.

Если бы у меня была возможность, то я, наверное, пригласил бы в «Спартак» Промеса. Хотя это и не моя работа. Квинси — фантастический футболист. Думаю, он ещё сыграет за «Спартак», — приводит слова Жиго «Российская газета».