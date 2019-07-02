РФС снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых игроков
Российский футбольный союз (РФС) снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на официальном сайте организации. «Оренбург» имеет временное право на регистрацию новых игроков до 30 августа 2019 года включительно.
Напомним, запрет на клуб был наложен в апреле текущего года. Тогда РФС обязал «Оренбург» частично выплатить защитнику Илье Самошникову компенсацию за разрыв контракта, задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Клуб также должен был выплатить «Шиннику», за который ранее выступал футболист, трансферную задолженность.
«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Самошников: рад решению палаты РФС, всё это время «Оренбург» меня игнорировал
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