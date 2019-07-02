Кикнадзе ответил на критику фанатов «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на критику фанатов московского клуба.

«Уважаемые болельщики «Локомотива»! В канун Нового года мне было доверено руководство клубом, и с тех пор я несу полную ответственность за всё, что происходит в «Локомотиве». Поэтому считаю себя не только вправе, но и обязанным ответить на открытое письмо, опубликованное «активом фанатов» в адрес председателя Совета директоров Клуба.



На все затронутые вопросы отвечу по пунктам.



1. Не приемлю анонимного общения, ни письменного, ни устного, поэтому приглашал представителей активных болельщиков на встречу ещё 27 марта. Однако на неё никто не пришел, хотя предварительное подтверждение готовности ко встрече со стороны актива были. В любом случае, я за то, чтобы все болельщики клуба видели, кто конкретно выступает от их лица и насколько эти люди имеют на это право. На 9 июля мы планируем встречу со всеми болельщиками «Локомотива».



2. Несмотря на то что у меня не было личной встречи с представителями актива, общение с болельщиками на постоянной основе велось и ведётся через клубную структуру – дирекцию по работе с болельщиками. Только за вторую часть прошлого сезона сотрудниками дирекции оказывалась всесторонняя поддержка в организации перфомансов на матчах с «Крыльями Советов», «Краснодаром», ЦСКА и «Уфой»; предоставлении 6 тыс. футболок болельщикам Южной трибуны на матче с ЦСКА; организации выезда болельщиков на гостевые матчи в Казань, Ростов и Тулу, в кратчайшие сроки были организованы билеты на поезда для немосковских болельщиков, а также самолётный и автобусный туры на финальный матч Кубка России в Самару.



3. Ещё до начала финального матча за Кубок России клубом был предпринят ряд мер для предотвращения той ситуации, которая сложилась с проносом средств поддержки на трибуны стадиона в Самаре. В известность о происходящем были поставлены ответственные сотрудники РФС. Однако, несмотря на усилия со стороны клуба и РФС, позиция местной полиции осталась неизменной – значительная часть баннеров к проносу была запрещена. После матча клуб обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации. Считаю, что есть два подхода в подобной работе – можно работать на публику, громогласно заявляя претензии, а можно тщательно и кропотливо работать, чтобы добиться результата. Мы выбрали второй вариант и всё это время работали с РФС в полном контакте, в понимании, что необходимо не только зафиксировать допущенные организационные просчёты, но и предотвратить их на будущее, чтобы в дальнейшем они не омрачали проведение футбольных матчей. Я благодарен руководителям РФС, которые выступили с соответствующим заявлением именно сейчас, когда предпринимаются попытки разогреть ситуацию вокруг матча в Самаре. Не могу не сказать, что в ходе расследования были установлены факты, свидетельствующие о том, что планируемые со стороны отдельных групп фанатов действия выглядели далеко не безупречно.



4. Работа с болельщиками – основной приоритет в работе всех сотрудников клуба. На мой взгляд, в своём интервью коммерческий директор клуба Марат Фаттахов, который 22 года работает в «Локомотиве» и беззаветно верен красно-зелёным цветам, максимально подробно объяснил вектор развития клубной абонементной программы. Марат — ведущий разработчик всех билетных программ «Локомотива» последних лет, и они всегда были сбалансированы в интересах и клуба, и болельщиков. Как вы помните, в прошлом году клуб установил рекордные показатели по продаже абонементов, выручке по всей билетной программе и средней посещаемости матчей «Локомотива» в чемпионате России. И в этом году темпы продаж абонементов подтверждают, что расчёт правильный – на сегодняшний день клуб реализовал почти на 20% абонементов больше, чем за тот же период прошлого года.



5. Сотрудники клуба, совет директоров и тренерский штаб работают исключительно во благо клуба. Ситуация, при которой часть болельщиков считает возможным общение с клубом посредством ультиматумов, печальна и, на мой взгляд, неконструктивна. У нас была очень непростая вторая часть прошлого сезона, но в итоге клуб завоевал Кубок России и право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. По окончании первенства пришло время оценить, что было сделано правильно, а что нет, каким мы видим «Локомотив» в ближайшем будущем, что нужно сделать, чтобы стабильно добиваться высоких результатов, какой должна быть финансовая модель существования клуба и т.д. Я никогда не уклоняюсь от прямых вопросов, но считаю, что во многом ответственность руководителя топ-клуба, коим является «Локомотив», заключается именно в том, чтобы давать ответы и делиться информацией только тогда, когда это принесет очевидную пользу клубу. Надеюсь, что многие вопросы мы с вами откровенно обсудим 9 июля на традиционной встрече перед началом нового сезона. До встречи на «РЖД Арене»!



С уважением, Василий Кикнадзе», — приводится заявление Кикнадзе на официальном сайте клуба.