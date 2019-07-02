Гендиректор «Смоленска»: нас незаконно не принимают в ПФЛ, планируем идти в суд

Генеральный директор АФК «Смоленск» Юрий Дзюба заявил, что клуб намерен подавать в суд в связи с тем, что команду незаконно не принимают в ПФЛ.

«В ноябре мы зарегистрировали АФК «Смоленск», собрали команду молодых футболистов, нас оформили, как частный футбольный клуб. У нас есть частный спонсор, мы пригласили тренера. Я поехал в ПФЛ и договорился, что нас допустят к прохождению лицензирования, чтобы нас включили в ПФЛ. Тренируемся полгода, провели сборы, прошли лицензирование одни из первых в РФС, нас приняли в члены ПФЛ. Но в последний момент, когда формировали список участников, нам сказали, что нас не допустят, потому что у нас нет согласования с МРО.

Во-первых, нам никто про это не говорил. В регламенте этого нет, поэтому такая коллизия. Мы вчера написали письмо на имя Дюкова, сегодня была комиссия, нам опять отказали. Нам говорят, что в новом регламенте есть статья, в которой говорится, что нужна рекомендация МРО от союза федераций футбола «Центр», где председатель Рохус Шох. При этом в Смоленске у нас не осталось профессиональных клубов. Появился вот такой проект, народ ждёт команду, заключили договора со смоленской академией. Но получилась такая ситуация. Нам даже не предоставили протокол решения, голосовали люди, Рохус Шох выступал.

Почему Липецк или Воронеж должен голосовать за нас, если не знают нашей ситуации? А ещё ссылаются на то, что у нас есть клуб «Красный», которым они отказали тоже. Говорят, что раз им не дали, то и нам не дадут. Что касается социального аспекта, то он очевиден: у нас в области нет профессиональной команды ни по одному виду спорта. Мы выступаем, приходят болельщики, зарегистрировали школу, занимаются детишки. Это частные инвестиции. Считаем, разрешение от МРО с нас начали требовать незаконно, мы будем подавать в суд. Сегодня выступил Рохус Шох, сказал, что решили нас не допускать. Нас не выслушали, сравнивают с другим клубом. Это неправильно», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.