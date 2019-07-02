«Интер» объявил о переходе хавбека «Сассуоло» Сенси на правах аренды

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси на правах аренды. В арендном соглашении прописана опция последующего выкупа 23-летнего итальянского футболиста.



Сенси выступал в составе «Сассуоло» с 2016 года. В минувшем сезоне итальянский футболист принял участие в 28 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Также Сенси играет за национальную команду Италии с 2018 года. Ранее итальянский полузащитник выступал в составе таких команд, как «Чезена» и «Сан-Марино».



Миланский «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2018/19. В следующим сезоне миланский клуб примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».

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