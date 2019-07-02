Рианчо: уход Зе Луиша — большая потеря. Он удивлял меня в «Спартаке»
Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий переход нападающего красно-белых Зе Луиша в португальский «Порту».
«Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды.
Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждёт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
В завершившемся сезоне 28-летний Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.
Цорн — о продаже Зе Луиша: для «Спартака» это успешная сделка во всех отношениях
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