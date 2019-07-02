Рианчо: уход Зе Луиша — большая потеря. Он удивлял меня в «Спартаке»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий переход нападающего красно-белых Зе Луиша в португальский «Порту».



«Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды.

Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждёт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

В завершившемся сезоне 28-летний Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи.



Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.