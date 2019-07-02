«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Лиона» Н'Домбеле
«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле.
Контракт французского хавбека с английским клубом рассчитан до 2025 года. Детали сделки не разглашаются. Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Н'Домбеле обойдётся «Тоттенхэму» в € 72 млн с учётом бонусов.
Видео доступно на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера французского футболиста составила € 8 млн. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил гол и отдал 7 результативных передач в 34 матчах французской Лиги 1.
В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
- 2 июля 2019
-
20:19
-
20:07
-
19:46
-
19:34
-
19:27
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:57
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
16:57
-
16:47
-
16:43
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
16:06
-
16:05Джанаев прибыл на сбор «Сочи» Эксклюзив
-
15:58
-
15:48
-
15:40
-
15:39
-
15:24
Партнерский контент