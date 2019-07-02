«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Лиона» Н'Домбеле

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле.

Контракт французского хавбека с английским клубом рассчитан до 2025 года. Детали сделки не разглашаются. Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Н'Домбеле обойдётся «Тоттенхэму» в € 72 млн с учётом бонусов.

Видео доступно на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».

Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера французского футболиста составила € 8 млн. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил гол и отдал 7 результативных передач в 34 матчах французской Лиги 1.



В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».