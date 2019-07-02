В Москве пройдёт 18-й Кубок памяти Перхуна

ПФК ЦСКА совместно с event-агентством «Moscow Еvent» продолжает добрую традицию — проводить ежегодный футбольный турнир в память о вратаре Сергее Перхуне, которому 4 сентября исполнилось бы 42 года. 18-й традиционный Кубок памяти Сергея Перхуна состоится в субботу, 1 сентября, на стадионе «Октябрь». Организаторами мероприятия выступают ПФК ЦСКА и event-агентство «Moscow Еvent».

В турнире примут участие от 16 до 32 команд, среди которых сборная администрации ПФК ЦСКА и команды партнёров «армейского» клуба. Соревнования пройдут в двух зачётах — любительском и корпоративном. В корпоративном сыграют команды, представляющие юридические лица, а также сборные ведущих спортивных СМИ. В любительском зачёте выступят все непрофессиональные команды. Формат турнира — 5+1 (два тайма по 10 минут). По итогам Кубка состоится награждение победителей, в котором примут участие представители клуба и партнёры ПФК ЦСКА. А специальный приз — лучшему вратарю — будет вручать Юлия Перхун.

Чтобы стать участником турнира, а также получить дополнительные консультации, надо собрать команду, оплатить регистрационный взнос и отправить заявку в оргкомитет турнира по электронной почте info@mskevent.com или по телефонам: +7 (495) 481-22-33, +7 (929) 621-10-40.