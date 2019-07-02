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«Динамо» и «Спарта» сыграли вничью в товарищеском матче

«Динамо» и «Спарта» сыграли вничью в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче московское «Динамо» встречалось с пражской «Спартой». Игра состоялась на стадионе «АктивПарк» в австрийском городе Санкт-Георген-ан-дер-Гузен и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу, который забил гол с передачи хавбека московской команды Жоаозиньо. На 59-й минуте нападающий «Спарты» Бенджамин Тетте сравнял счёт.

5 июля московское «Динамо» проведёт товарищеский матч с либерецким «Слованом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В минувшем сезоне московское «Динамо» набрало 33 очка и завершило чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Товарищеские матчи (клубы)
02 июля 2019, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 – Кардозу – 35, 1:1 – Тетте – 59
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