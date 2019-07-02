В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

«АПЛ можно будет наконец-то увидеть в полном объёме, это все 380 матчей и все в прямом эфире. Более того, после окончания матча он будет неделю доступен в записи, для того, чтобы пересмотреть какой-нибудь понравившийся момент либо всю игру целиком, это уже на усмотрение наших подписчиков. На самом деле в этом есть определённый и достаточно существенный плюс. Потому что, если брать все предыдущие годы, английский чемпионат в России никогда не показывался настолько полноценно. Потому что посмотреть в прямом эфире все 10 матчей, мне кажется, нельзя было никогда. В лучшие времена показывали шесть-семь, может быть, восемь матчей. Но, допустим, если мы возьмём 1-й тур нового сезона, там будет одна игра в пятницу „Ливерпуль“ — «Норвич», в субботу — семь матчей, один утренний, второй вечерний и пять игр в одно время. Любой из этих пяти матчей, которые будут проходить в одно время, наш зритель может увидеть.



Показ матчей — это ещё не всё. Понятно, что матчи — это самое желанное, потому что в основном это должно быть двигателем того, чтобы люди подписывались на Okko Спорт. Люди хотят иметь возможность доступа к английской картинке, потому что хотят посмотреть на свою любимую команду, это вполне очевидно. Но, естественно, только этим ограничиваться нельзя, и мы это делать не будем. Помимо таких традиционных программ, как превью и обзор тура, мы готовим свою собственную программу по итогам каждого тура английского чемпионата. Она будет полностью создаваться нашими силами. Мы готовим программу, которая выйдет перед началом сезона, за несколько дней до 9 августа, до стартового матча между «Ливерпулем» и «Норвичем». Также будет ещё несколько программ, пока не буду говорить, о чём конкретно они. Но, поверьте, это состоится.



Сам показ матча будет немного отличаться от того, что мы видели раньше. В основном для зрителя трансляция начиналась за 5 или 10 минут до стартового свистка. Здесь, если мы будем брать центральные матчи, между командами топ-6, я думаю, мы будем начинать трансляцию примерно за час до стартового свистка. Зрители будут видеть момент, как команда едет в автобусе на стадион, как они приезжают, как заходят в раздевалку, интервью тренеров. Опять же, если мы говорим о самых статусных матчах, на них будут работать наши корреспонденты. Мы предполагаем командировки комментаторов. Будет специальная камера, которая будет демонстрировать комментаторскую позицию. То же самое касается работы после матча. После финального свистка, я думаю, мало кто захочет выключить наше приложение. После матча вы тоже сможете услышать интервью тренеров, аналитику и т. д. Будет много всего вокруг игры», — сказал Гутцайт в эфире радиостанции «Москва FM».

Все матчи английской Премьер-лиги — на Okko Спорт. Специальные условия до 31 июля.