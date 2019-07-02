«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче разгромил австрийский «Штурм» со счетом 3:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Победу грозненцам принесли голы Аблая Мбенге, Олега Иванова и Андреса Понсе. Дебютировали за грозненцев Конрад Михалак и Денис Глушаков, вышедшие на поле во втором тайме.

«Ахмат» (Россия) — «Штурм» (Австрия) — 3:0

Голы: Мбенге, Иванов, Понсе

«Ахмат»: Городов, Садулаев, Анхель, Нижич, Семёнов, Уциев, Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенге

В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не пробился в еврокубки. В новом сезоне грозненский клуб стартует домашним матчем с «Краснодаром». Встреча состоится 14 июля.