«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова
Грозненский «Ахмат» в контрольном матче разгромил австрийский «Штурм» со счетом 3:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Победу грозненцам принесли голы Аблая Мбенге, Олега Иванова и Андреса Понсе. Дебютировали за грозненцев Конрад Михалак и Денис Глушаков, вышедшие на поле во втором тайме.
«Ахмат» (Россия) — «Штурм» (Австрия) — 3:0
Голы: Мбенге, Иванов, Понсе
«Ахмат»: Городов, Садулаев, Анхель, Нижич, Семёнов, Уциев, Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенге
В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не пробился в еврокубки. В новом сезоне грозненский клуб стартует домашним матчем с «Краснодаром». Встреча состоится 14 июля.
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