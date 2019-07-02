Гутцайт: думаю, зрители смогут смотреть АПЛ под английский комментарий

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт сообщил, что матчи английской Премьер-лиги в следующем сезоне, возможно, будут доступны с английскими комментариями.

«Мы планируем и одиночные, и парные комментарии матчей. Процесс набора комментаторов продолжается. У нас уже есть определённая часть от будущей команды. Есть Стогниенко, я, Александр Елагин, который любим многими поклонниками английского футбола, его голос — это вообще главная ассоциация с АПЛ. Так что я очень рад, что Александр Викторович с нами. Есть Кирилл Дементьев, Филипп Кудрявцев и Денис Алхазов. Вот пока такой бригадой готовимся к началу сезона. Но это совершенно точно не всё, ещё будут новые комментаторы.



В первое время возможности отключить комментатора и послушать интершум не будет. Мы предполагаем одну звуковую дорожку — это будет российский голос того или иного комментатора, но в последствии — да, это возможно. Я в этом не вижу ничего обидного как комментатор. Я считаю, что любой человек, если он оплачивает услугу, имеет право по-разному её покрутить. Более того, я думаю, что у нас будет не только возможность просматривать матч с интершумом, но ещё и включить английского комментатора. Это тоже одна из любимых тем, которую обсуждают люди – мол, наши комментаторы не такие эмоциональные, рассказывают слишком много историй. Будет возможность сравнить.



Я многократно работал на крупных турнирах и слушал немецких, французских, английских и российских комментаторов и уверен, что наши комментаторы самые близкие к зрителю. Иностранные комментаторы больше напоминают роботов, комментаторов из компьютерной игры. У них очень чёткое разделение. Есть человек, который только гоняет мяч, и не всегда это получается делать эмоционально. Есть эксперт, который включается в паузах, и есть комментатор, который работает внизу у поля. Это получается такая роботизированная система. Российские комментаторы совпадают с менталитетом наших зрителей. Они готовы быть, условно говоря, собеседниками», — сказал Гутцайт в эфире радиостанции «Москва FM».