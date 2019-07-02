Шарлия: хочу пробиться в основу ЦСКА и выиграть новые трофеи

Новичок ЦСКА защитник Звонимир Шарлия поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Перед собой ставлю задачу прежде всего играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. Нам это по силам уже в нынешнем сезоне, у нас много высококлассных игроков.
Уверен, что смогу пробиться в основу уже в первом сезоне. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всём. Возможно, мне понадобится ещё несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.
Со «Спартаком» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков. Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.
ЦСКА — крупнейший клуб России с большой историей, а «армейские» фанаты — лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие стать частью такого клуба», — приводит слова Шарлии пресс-служба московского клуба.
- 2 июля 2019
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