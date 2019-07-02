Э. Эррера: «Порту» останется в моём сердце, спасибо за эти замечательные 6 лет

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера сообщил об уходе из «Порту».



«Большое спасибо „Порту“, моим товарищам по команде и болельщикам за эти замечательные шесть лет. „Порту“ останется в моём сердце. Мне было приятно чувствовать себя частью этой большой семьи!» — написал Эррера на странице в «Инстаграме».



Эррера выступал в составе «Порту» с 2013 года. В минувшем сезоне 29-летний мексиканский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Португалии и забил 6 голов. Также Эррера выступает за национальную команду Мексики с 2012 года. Вместе со сборной Эррера выиграл золото летних Олимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году.



«Порту» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2018/19.

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