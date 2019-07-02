Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью швейцарской футболистки

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили.
«Это чрезвычайно печальный момент для всего футбольного сообщества, особенно в то время, когда проходит чемпионат мира по футболу среди женских сборных. От себя и от имени ФИФА я бы хотел выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям Флорианы, Федерации футбола Швейцарии и «Янг Бойз», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА на странице в «Твиттере».
Сегодня, 2 июля, тело пропавшей 24-летней спортсменки было найдено на озере Комо в Италии на глубине 204 метров. Ранее стало известно, что Исмаили и её подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент футболистка прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Её подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей.
- 2 июля 2019
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