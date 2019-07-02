Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью швейцарской футболистки

Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью швейцарской футболистки
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили.

«Это чрезвычайно печальный момент для всего футбольного сообщества, особенно в то время, когда проходит чемпионат мира по футболу среди женских сборных. От себя и от имени ФИФА я бы хотел выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям Флорианы, Федерации футбола Швейцарии и «Янг Бойз», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА на странице в «Твиттере».

Сегодня, 2 июля, тело пропавшей 24-летней спортсменки было найдено на озере Комо в Италии на глубине 204 метров. Ранее стало известно, что Исмаили и её подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент футболистка прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Её подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей.

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент