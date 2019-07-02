В компании «Новатэк» рассказали о задачах попечительского совета РФС

В пресс-службе компании «Новатэк», генерального партнёра Российского футбольного союза, рассказали об основных задачах попечительского совета РФС.



«Основной задачей попечительского совета РФС является не сбор взносов, а создание условий для привлечения частных инвестиций в российский футбол, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти в области поддержки профессионального, детско-юношеского и массового футбола.



При формировании состава попечительского совета РФС мы исходили из того, что в нём должны работать люди, которые хотят и могут привнести свой опыт и компетенции в российский футбол», — сообщили РБК в пресс-службе «Новатэка».



Напомним, в апреле текущего года РФС подписал новое соглашение о сотрудничестве с компанией «Новатэк». Соглашение было подписано на срок до 2021 года. «Новатэк» был генеральным партнёром Российского футбольного союза с 2015 по 2018 год.

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