Cтуденческая сборная России обыграла Аргентину на летней Универсиаде

В стартовом матче XXX Всемирной летней Универсиады студенческая сборная России обыграла команду Аргентины со счётом 2:0. Встреча состоялась в Италии в городе Кава-Де-Тиррени.

Победу россиянам принесли голы Никиты Кирсанова и Артура Юсупова.

Следующий матч россияне проведут с Японией. Встреча состоится 7 июля и начнётся в 19:00 мск.



Аргентина — Россия 0:2 (0:1)

Голы: Кирсанов, 40, Юсупов, 75



Россия: Григорян, Ботака, Куфтин, Степанов, Котов, Большунов (Саламатов, 46), Погорелов (Ларионов, 85), Кирсанов (Бакатин, 83), Юсупов (Шерстнёв, 78), Лелюхин, Устинов.



«Матч получился очень тяжёлым. Игра с Аргентиной начиналась в 18:00 по местному, и в это время температура воздуха была ещё достаточной высокой. Наш первый соперник на Универсиаде представлял южноамериканскую школу футбола. На поле в его исполнении было очень много ненужных эмоций, симуляций, но мы с ребятами заранее проговорили эти моменты. И сегодня все сыграли дисциплинированно. Первый матч был нервозным и решал многое в плане турнирной ситуации, учитывая то, что в группе только три команды. Но, к счастью, мы справились и выиграли его.



Наша команда отличилась в каждом из таймов, и оба мяча были забиты с игры. В первом тайме мы здорово провели фланговую атаку, в результате которой Никита Кирсанов закрыл мяч корпусом, развернулся и точно пробил в дальний угол. Во второй половине встречи голевая атака началась с аута, а завершилась тем, что Артём Юсупов после хитрой комбинации забивал уже в пустые ворота.



Через пять дней нам предстоит вторая игра в Италии — с Японией. Мы знаем, что это очень хорошая азиатская команда, которая практически всегда приезжает на Универсиаду молодёжной сборной. Будем серьёзно готовиться к этому матчу, время у нас есть», — приводит слова главного тренера студенческой сборной России Алексея Шерстнева официальный сайт РФС.