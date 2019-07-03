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Хохлов уверен, что фанаты «Динамо» примут воспитанника «Спартака» Паршивлюка

Хохлов уверен, что фанаты «Динамо» примут воспитанника «Спартака» Паршивлюка
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что для него не имеет значения тот факт, что новичок команды защитник Сергей Паршивлюк является воспитанником «Спартака».

«Нам нужны в первую очередь сильные игроки или футболисты с положительной для болельщиков историей? Пусть у кого-то будет другая реакция, ничего страшного. Мне нужно, чтобы в команде играли сильные футболисты. Безусловно, на какие-то моменты неспортивного характера при трансферах мы смотрим. Но давайте вспомним, сколько трансферов осуществлялось из «Динамо» в «Зенит» и обратно. И что? Совсем не брать игроков у прямых конкурентов? Тот же Семшов уходил, возвращался – и все болельщики поначалу были недовольны. Но Игорь стал забивать, приносить пользу – и все его снова полюбили, про «Зенит» сразу же забыли.

А Паршивлюк после «Спартака» играл в двух других командах – «Анжи» и «Ростове». Я уверен, что человеческие и игровые качества Сергея, его самоотдача – всё это вызовет уважение со стороны поклонников «Динамо», и они будут к нему хорошо относиться», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарова.

«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте»
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