Хохлов уверен, что фанаты «Динамо» примут воспитанника «Спартака» Паршивлюка

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что для него не имеет значения тот факт, что новичок команды защитник Сергей Паршивлюк является воспитанником «Спартака».
«Нам нужны в первую очередь сильные игроки или футболисты с положительной для болельщиков историей? Пусть у кого-то будет другая реакция, ничего страшного. Мне нужно, чтобы в команде играли сильные футболисты. Безусловно, на какие-то моменты неспортивного характера при трансферах мы смотрим. Но давайте вспомним, сколько трансферов осуществлялось из «Динамо» в «Зенит» и обратно. И что? Совсем не брать игроков у прямых конкурентов? Тот же Семшов уходил, возвращался – и все болельщики поначалу были недовольны. Но Игорь стал забивать, приносить пользу – и все его снова полюбили, про «Зенит» сразу же забыли.
А Паршивлюк после «Спартака» играл в двух других командах – «Анжи» и «Ростове». Я уверен, что человеческие и игровые качества Сергея, его самоотдача – всё это вызовет уважение со стороны поклонников «Динамо», и они будут к нему хорошо относиться», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарова.
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