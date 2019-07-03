Медведев: абсолютно не согласен, что переход Маркизио в «Зенит» был провалом
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход итальянского полузащитника Клаудио Маркизио из петербургского клуба.
«Мы не будем раскрывать условия расторжения контракта с Маркизио. Скажу только, что соглашение взаимовыгодное и приемлемое для нас. Переход Маркизио — не провал, с такой экстремальной характеристикой я абсолютно не согласен. Во-первых, он провел 15 матчей, забил два гола. Во-вторых, по отношению к тренировкам и в общении со средствами массовой информации Маркизио был образцом для подражания. Он показал, как профессиональный футболист должен работать на клуб как внутри, так и во вне. А от травм никто не застрахован», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».
Маркизио попрощался с «Зенитом»
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