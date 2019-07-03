Видич может стать тренером молодёжного состава «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич получил предложение возглавить молодёжную команду клуба U23.

В данный момент 37-летний серб рассматривает предложение. На этом посту он может сменить ушедшего в отставку Рики Сбрагию. В январе 2018 года Видич получил тренерскую лицензию UEFA Pro.

«Неманья получил предложение тренировать «Манчестер Юнайтед» U23. Я сказал ему, что это идеальный вариант для него, если он хочет тренировать, но он ещё не решил», — приводит слова друга Видича Ненада Лалатовича Metro со ссылкой на телеканал Elta.

В бытность футболистом Видич выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе манкунианцев он пять раз становился победителем английской Премьер-лиги, а также выиграл Лигу чемпионов.