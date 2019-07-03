Хохлов: «Динамо» нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сообщил, что клуб может приобрести ещё нескольких футболистов в летнее трансферное окно.

«В команде может появиться ещё не один новичок. Больше. Нам нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные, потому что загружать команду средними не хочется. Но не все футболисты из европейских чемпионатов желают переезжать в Россию. Не получается согласовать личные условия.



Жерсон? В прессе сейчас много слухов, но я не хочу комментировать ни один из них. Где-то информация правдива, в каких-то случаях и близко ничего нет. Поэтому давайте сплетни я оставлю без комментариев. Это всё внутриклубные дела. Когда на официальном сайте что-то появится – тогда и обсудим», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.