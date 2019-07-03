«Барселона» готова продать Юмтити за € 50 млн
«Барселона» намерена расстаться с защитником Самуэлем Юмтити, сообщает Diario Sport.
По данным источника, каталонский клуб оценивает футболиста в € 50 млн. Руководству «Барселоны» не понравилось решение француза отказаться от хирургического вмешательства при лечении травмы колена.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляли «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Юмтити перешёл в каталонский клуб летом 2016 года из «Лиона» за сумму в € 25 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 15 играх на клубном уровне. На счету француза 1 результативная передача. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость игрока оценивается в € 70 млн.
Юмтити: никогда не мечтал о чём-то лучшем, чем играть за «Барселону»
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