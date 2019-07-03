Бразилия — Аргентина: стали известны стартовые составы команд

Сборные Бразилии и Аргентины объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Америки по футболу — 2019.

Бразилия: Алисон Бекер, Алекс Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Дани Алвес, Артур Рамос, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Эвертон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.

Аргентина: Франко Армани, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Хуан Фойт, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро.

Матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

Напомним, Бразилия, набрав семь очков в трёх встречах, финишировала на первом месте группы A. Аргентина (4) вышла в плей-офф турнира со второго места группы B.