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Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки-2019

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки-2019
Футбол / Южная Америка 0

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте первого тайма. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Последний забил второй мяч на 71-й минуте встречи. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля, 03:30 мск.

Кубок Америки. 1/2 финала
03 июля 2019, среда. 03:30 МСК
Бразилия
2 : 0
Аргентина
1:0 – Жезус – 19, 2:0 – Фирмино – 71
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