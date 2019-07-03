Тальяфико: думаю, это был хороший турнир, несмотря на поражение в полуфинале

Защитник национальной команды Аргентины Николас Тальяфико подвёл итоги выступления сборной после поражения в полуфинале Кубка Америки от Бразилии со счётом 0:2.
«Они были более эффективными, у нас были моменты, мы не смогли их реализовать. Иногда играем хорошо, а иногда плохо. Пусть этот турнир послужит нам опытом, чтобы быть более сплочёнными, чем когда-либо. Мы должны расти. Думаю, это был хороший турнир, несмотря на это поражение», — приводятся слова Тальяфико в «твиттере» сборной Аргентины.
В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019, в котором сборная Бразилии обыграла Аргентину со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Аргентина сыграет в матче за третье место.
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