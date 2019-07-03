Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шаг
Капитан сборной Бразилии Дани Алвес, признанный лучшим игроком первого полуфинального матча Кубка Америки — 2019, прокомментировал победу своей команды над Аргентиной.
«Многие критикуют нашу команду, но мы верим в тренеров, план и нашу работу. Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет», – приводит слова Алвеса Globo Esporte.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).
Аргентина сыграет матч за третье место 6 июля (начало — в 22:00 мск).
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